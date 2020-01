Bombeiros salvam atleta cadeirante no Lago Paranoá

PUBLICIDADE 

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) realizou o resgate de um atleta de canoagem no Lago Paranoá nesta sexta-feira (24).

O cadeirante Luciano Pereira Lima, 38, foi derrubado do caiaque onde estava pelas fortes rajadas de vento e pelas ondas que atingiram sua embarcação.

Cinco militares atuaram no resgate de Luciano, que não teve maiores problemas.

Alerta

O Corpo de Bombeiros, por meio da Companhia Aquática do Grupamento de Busca e Salvamento, aproveita para alertar a população. Segundo a corporação, “as condições climáticas dos últimos dias não estão favoráveis à pratica de atividades no Lago Paranoá”. Segundo a equipe, as “fortes rajadas de vento que intensificam as marolas” desestabilizam embarcações de menor porte.