Bombeiros resgatam filhotes de cachorro que caíram dentro de fossa, em Luziânia 

Neste sábado (4), quatro filhotes de cachorro foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros do fundo de uma fossa residencial, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Três cães sobreviveram à queda e foram devolvidos à dona sem sinais de ferimento.

A equipe foi acionada pela dona dos filhotes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher viu a cadela latindo inquieta perto da fossa. No local, que fica no quintal da casa, a mulher viu os animais caídos.

Os militares desceram ao fundo da fossa com uma corda e resgataram os animais de uma altura aproximada de 5 metros de profundidade. Os filhotes foram deixados aos cuidados da proprietária.