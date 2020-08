Bombeiros resgatam cadela de incêndio no Gama

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) salvou uma cadela de um incêndio em uma casa na quadra 10, no Setor Sul do Gama, ao lado do supermercado Vivendas. O caso ocorreu na noite de domingo (9).

Quando os militares chegaram ao local, um vizinho da residência já estava em combate às chamas, o que facilitou o trabalho. Após o incêndio ser contido, os bombeiros adentraram a residência e encontraram uma cadela vira-lata escondida em um banheiro, com medo do fogo.

Os bombeiros fizeram o resgate do animal, que não tinha ferimentos. Segundo populares, um casal mora na casa incendiada, mas eles não estavam no local no momento do incidente. A residência tem cinco cômodos, e o fogo atingiu apenas parte da sala.

A perícia do Corpo de Bombeiros foi acionada. A cadela ficou aos cuidados da vizinha da residência.

