Bombeiros procuram homem que teria se afogado no Lago Paranoá

João Paulo de Brito

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal está realizando a procura de um homem que teria se afogado no Lago Paranoá, sentido Lago Sul.

De acordo com testemunhas, o homem teria se alimentado, consumido bebida alcoólica e ido nadar no lago. Os bombeiros estão no local.

Aguarde atualizações