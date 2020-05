Bombeiros participam de operação de doação de órgão

PUBLICIDADE 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) colaborou com um transporte de órgãos que ocorreu nesta quarta-feira (6), por volta das 14 horas.

Um helicóptero dos bombeiros resgatou da sede do Grupamento de Aviação Operacional, a base de resgate, para o Aeroporto Internacional de Brasília, onde receberam o órgão retirado de um doador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e levaram até o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF), onde um paciente aguardava.

A operação é uma parceria entre a Força Aérea Brasileira (FAB), os Órgãos de Saúde e o CBMDF.