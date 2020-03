Bombeiros identificam pessoas com sintomas de coronavírus

PUBLICIDADE 

Na quarta-feira (18), o Corpo de Bombeiros realizou operação de identificação de casos de infecção pelo novo coronavírus. Os militares se posicionaram em rodovias interestaduais no período da manhã e no Aeroporto de Brasília à tarde, no setor de desembarque de voos domésticos.

Os bombeiros atuaram em dois casos. O segundo tratava-se de uma família com cinco integrantes que voltava de Miami, nos Estados Unidos. Contando com o primeiro paciente identificado, ao todo, foram seis pessoas atendidas. Todas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A atuação dos bombeiros tem integração com Policia Rodoviária Federal (PRF), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e outras agências reguladoras. A ação deve continuar sendo realizada por tempo indeterminado.