Bombeiros encontram corpo no Lago Paranoá

No final da tarde desta terça-feira (4) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou, nas proximidades do clube Cota Mil, um corpo boiando. A possibilidade é de que a vítima seja o advogado Carlos Eduardo Marano desapareceu no fim da tarde em um lugar próximo à Península dos Ministros e o Clube último sábado (1º).

Ele estava em uma festa em um iate junto com amigos, que não teriam notado o desaparecimento do advogado durante certo período na embarcação. As informações iniciais davam conta do corpo localizado entre as pontes JK e a Costa e Silva. As operações de busca e salvamento focadas no último perímetro iniciaram nesta terça-feira (4).

Assim que a informação chegou, oficiais do CBMDF seguiram para o local. A família está no Grupamento de Busca e Salvamento do Setor de Clubes. A irmã, Daniela Marano, é consolada por outros entes enquanto musicas religiosas tomam o ambiente.

