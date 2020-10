Bombeiros do DF são chamados para controlar incêndio urbano em Anápolis (GO)

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou, neste sábado (24), uma equipe de especialistas em incêndios urbanos com dezesseis militares e três viaturas para a cidade goiana de Anápolis. Equipes do DF ajudaram os bombeiros do Estado de Goiás em uma ocorrência de incêndio estrutural em um Centro de Distribuição para hipermercados que já se prolongava por três dias.

O retorno da equipe ocorreu no mesmo dia às 22h. A missão foi realizada com sucesso após mais de sete horas consecutivas para controlar as chamas em conjunto com os bombeiros goianos.

Mesmo diante da grande quantidade de fogo, calor extremo, constantes explosões, fumaça tóxica e do perigo de desabamento de toda estrutura do complexo de galpões, a equipe comandada pelo Maj Krüger, SubComandante do Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano (GPCIU).

O GPCIU é a Unidade Operacional do CBMDF especializada em incêndios urbanos, sendo responsável pela formação de especialistas em incêndios urbanos (COI), instrução continuada operacional para toda tropa, simulados operacionais em conjunto com os demais Grupamentos de Bombeiro Militar (Unidades de Área), levantamentos estratégicos para prevenções, operações e logística de incêndio, aquisição e distribuição de equipamentos, materiais e viaturas de combate a incêndios urbanos, e principalmente, prestar apoio técnico especializado (operacional e logístico) para todo CBMDF em incêndios de grande vulto e maior complexidade, além de apoio a outros Estados, em casos extremos.

Por meio de uma nota, o bombeiros do DF lembrou que reforça os laços de camaradagem com CBMGO e que se coloca a disposição para ajuda em todos os momentos.