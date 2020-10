Bombeiros controlam incêndio em prédio comercial no SCIA

PUBLICIDADE

Na noite dessa sexta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para controlar um incêndio no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, próximo a Cidade do Automóvel.

Segundo os bombeiros, a equipe chegou e os seguranças da empresa tentavam combater as chamas dentro de um cômodo usado como sala de “No-break”. Eles disponibilizaram vários equipamentos extintores próximos ao local de onde saia muita fumaça e os militares conseguiram controlar o fogo e ventilar o ambiente.

O CBMDF lembrou que a ação inicial dos seguranças impediu que as chamas se alastrassem para outros cômodos. Ninguém foi transportado ao hospital.

Durante o combate foi realizada a interrupção da energia no galpão atingido e a pessoa responsável foi orientada a não religar o aparato elétrico até ser feita uma avaliação por equipe competente.