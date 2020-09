Bombeiros atendem 72 chamados para incêndios na segunda (14)

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu, durante toda a segunda-feira (14), 72 chamados para incêndios em vegetação. Somados, os incidentes representam uma área de 326 hectares queimados.

Segundo a corporação, o número não é alto e está na média para o período de seca na capital federal. Dos 72 chamados, o 09º Grupamento de Bombeiro Militar de planaltina atendeu oito e o 36º Grupamento de Bombeiro Militar do Recanto das Emas atendeu três. Só estes dois quartéis combateram chamas em uma área de 127 hectares.

Ao todo, o CBMDF empregou 197 militares, 42 viaturas, um avião e um helicóptero, bem como 55.022 litros de água.

O Corpo de Bombeiros pede à população que não queime lixo e nem restos de podas. Fogueiras também não são recomendadas. Cigarros têm de ser apagados adequadamente.

O Distrito Federal segue com baixa umidade relativa do ar, variando entre 20% e 12% em algumas horas do dia. No fim de semana, ficará pior: no sábado (19), o número pode chegar a 10%, com uma temperatura máxima de 37ºC.