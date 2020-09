Bolsonaro pode ter mais um filho na política

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro tem três dos cinco filhos na vida política: o mais velho, Flávio, é senador pelo Republicanos; o ‘Filho 02′, Carlos, é vereador do Rio pelo mesmo partido; Eduardo é deputado federal pelo PSL-SP. Além do trio, o ’04’ pode estar prestes a seguir o mesmo rumo.

Jair Renan, 22 anos, tem flertado com o mundo político. O mais jovem dos filhos de sexo masculino do presidente tem se reunido com deputados do Republicanos, partido de Flávio e Eduardo. Na última sexta-feira (11), conversou com Julio Cesar (DF), mas, segundo o parlamentar, o tema do assunto foi um evento.

Outra sinalização de Renan é uma postagem feita no Instagram também na sexta. Um seguidor perguntou se o ‘Filho 04’ ingressaria na política. O jovem, então, respondeu: “Talvez”.

Assim como os demais membros da família, Renan, que mora em Brasília, também já protagonizou polêmicas. Em abril, Jair Renan fez piada com a covid-19, que já matou 130 mil e infectou quase 4,3 milhões de pessoas no Brasil. À época, o garoto disse que a doença era uma “gripezinha” e que preferia “morrer transando que tossindo”.

Quatro meses depois, em agosto, Renan foi infectado pelo novo coronavírus, de acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo. Ele teve sintomas leves, como perda de olfato.