Bolsonaro passa o sábado com parte da família

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a ausência de compromissos oficiais para passar algumas horas do sábado (12) com os filhos.

Primeiro, Bolsonaro levou a caçula Laura à residência oficial da Granja do Torto para andar a cavalo. A primeira-dama Michelle Bolsonaro registrou o momento:

Depois, o presidente foi ao apartamento do filho Flávio, na Asa Sul. À noite, Bolsonaro deve comparecer no casamento da filha do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha. O evento ocorre no Lago Sul.