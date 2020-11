Bolsonaro escolhe Márcia Abrahão para reitoria da UnB

PUBLICIDADE

Duas semanas após receber indicações do Ministério da Educação para a reitoria da Universidade de Brasília (UnB), o presidente Jair Bolsonaro decidiu que Márcia Abrahão seguirá no cargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (20).

Márcia Abrahão é a atual reitora da UnB. O mandato presente termina no dia 23 de novembro, e o novo vai até 2024.

Márcia e o vice, Enrique Huelva, foram reeleitos pelo corpo acadêmico na UnB em agosto deste ano com 54% dos votos. Desta forma, eles ocupavam o primeiro nome da lista tríplice entregue a Bolsonaro pelo MEC.

É tradição que o presidente da República escolha a opção mais votada. Bolsonaro, no entanto, quebrou este costume algumas vezes, como no caso da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Lá, o terceiro nome da lista da acabou sendo escolhido.

Sobre os eleitos

Professora da UnB desde 1995, Márcia Abrahão Moura é a primeira mulher reitora da instituição. Possui graduação, mestrado e doutorado em Geologia pela UnB e pós-doutorado pela Queen’s University, no Canadá. Natural do Rio de Janeiro, vive no Distrito Federal desde 1980.

Linguista, professor e pesquisador, Enrique Huelva é diretor do Instituto de Letras e diretor-geral do Instituto Confúcio na UnB. Dá aula no curso de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada desde 2002.