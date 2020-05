Bolsonaro deve participar de inauguração do Centro de Radioterapia do HRT

PUBLICIDADE 

Catarina Lima e Lindauro Gomes

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deverá participar na próxima quinta-feira da inauguração do Centro de Radioterapia do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), ao lado do governador Ibaneis Rocha. Esta será a primeira obra de saúde a ser a inaugurada pelo presidente desde a sua posse. A nova unidade faz parte do complexo do Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A obra foi iniciada no dia 08 de janeiro de 2019. Ibaneis encontrou-se ontem com Bolsonaro para tratar dos detalhes da inauguração.

O investimento total do empreendimento foi de R$ 9,1 milhões, dos quais R$ 3 milhões foram destinados à aquisição do equipamento. Os recursos são do Ministério da Saúde e do Governo do Distrito Federal. A capacidade de atendimento do Centro Radioterápico é de 60 a 80 exames por dia.

A unidade hospitalar contará tem uma área de 860 metros quadrados. O Centro Radiológico será equipado com um acelerador linear. Com alta capacidade tecnológica e de última geração, o acelerador linear veio da Califórnia (EUA) e é usado para tratamento de radioterapia em pacientes com câncer.

A sala onde o aparelho será instalado terá paredes de alta densidade, recurso conhecido como bunker. Essa estrutura é necessária para evitar que a radiação se espalhe no ambiente. O centro contará, ainda, com recepção, salas de espera, consultórios e banheiros.

O Centro de Radioterapia do HRT terá uma equipe multidisciplinar, contando com médicos e radioterapeutas. A expectativa é de que num mesmo dia o paciente realize a consulta de e já comece o tratamento prescrito. Hoje, os tratamentos com quimioterapia e radioterapia são realizados no Hospital de Base e HRT, na rede pública de saúde; no Hospital Universitário de Brasília, por contrato de gestão, e no Hospital Sírio Libanês e Instituto de Radioterapia, via contratualização de serviços.