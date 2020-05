Boa notícia: mais cinco pacientes receberam alta do Hospital de Campanha. Veja!

PUBLICIDADE 

Em sentimento de alívio e euforia, Robson, Manoel, André, Maria e Geraldo carregam receberam alta após vencer a covid-19. Os cinco estavam internados no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde receberam os cuidados da equipe multiprofissional, durante o período mais difícil no enfrentamento da doença.

Em período de recuperação, eles foram levados para o Hospital de Campanha do Estádio Mané Garrincha, para permanecerem até apresentarem condições de retorno aos seus familiares, fato que aconteceu na tarde desta quinta-feira (27). Os cinco vitoriosos receberam alta médica, mas antes de deixar o local, fizeram questão de agradecer aos heróis da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento ao novo coronavírus.

“A emoção é indescritível”, palavras do paciente Manoel Cleonaldo, 55 anos, minutos antes de se preparar para o reencontro com a família. “Eu fui muito bem tratado por todos aqui. Fui bem acolhido e meu Deus nunca me abandonou. Tenho fé em Deus, o senhor me curou”, agradece.

Muito emocionado, Geraldo Hernesto dos Santos agradeceu toda a assistência recebida pelas equipes do HRan e do hospital de campanha. “Estou sentindo muito alegria e, com toda certeza, saudade do ambiente que fui acolhido aqui. Cheguei a chorar algumas vezes pelos milhões e milhões de brasileiros que nunca tiveram um tratamento desse nível. Aqui eu encontrei muito mais do que profissionais, eu encontrei seres humanos, que é o que mais importa”.

Quem também já voltou ao convívio dos entes queridos foi Maria Helena Silva, que estava ansiosa para, enfim, retornar ao aconchego do seu lar. “Fui muito bem assistida aqui, mas o melhor é voltar para minha casa com meus filhos, meus netos, meu bisnetinho”, comemora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recuperação

O coordenador da equipe médica do Hospital de Campanha, Adériro Cruz, explica que os pacientes não apresentam risco de transmitir a doença, porém devem se cuidar nos próximos dias.

“Após a alta, eles recebem um encaminhamento para comparecer ao HRAN onde serão avaliados clinicamente no ambulatório específico para pacientes da Covid, que já passaram pela internação”.

Vitória

Agradecido, André Luiz, 44 anos, saiu da internação grato e vencedor. “Não tem coisa melhor do que a gente vir de uma situação difícil e, graças a Deus, vencer com a ajuda de todos aqui. Não tenho nem palavras para expressar minha gratidão por tudo que passei aqui”.

Robson Roque da Silva, 39 anos, também deixou as instalações do hospital de campanha, na tarde de hoje e deixou um recado para a população. “Temos que tomar todo cuidado possível para se prevenir e evitar a contaminação. É uma coisa que a gente acredita que não vai acontecer, até a gente se ver nessa situação do contágio. Graças a Deus estou saindo daqui e recuperado”, afirma.