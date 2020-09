Blog que faz ataques a políticos é alvo da PCDF

PUBLICIDADE

O blog De Olho no Poder, conhecido por fazer ataques a políticos, é alvo de uma operação da Polícia Civil do DF (PCDF) realizada na manhã desta sexta-feira (11). São cumpridos três mandados de busca e apreensão ligados ao endereço eletrônico.

A operação foi batizada de Abscôndito.

Segundo investigações da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF), o blog estaria em nome de um indivíduo que cumpre pena em regime fechado pelos crimes de receptação, furto de veículo, roubo a transeunte, homicídio tentado, falsa identidade, porte de arma branca, porte de drogas e uso de documento falso. O estado onde a pessoa está presa não foi informado.

As apurações tiveram início em junho deste ano, quando a corporação começou a receber denúncias relacionadas a crimes contra a honra supostamente cometidos pelo site. Quatro pessoas diretamente ligadas à política da capital e duas pessoas com atuação em escalação superior na administração direta e indireta do DF procuraram a DRCC para noticiar a postura indevida do blog.

As notícias da página não costumam estar assinadas, o que dificultou a denúncia das vítimas. Apenas três publicações expõem o nome do autor — um suposto jornalista investigativo chamado Rafael Guimarães. Embora o suposto dono do site esteja preso, a DRCC apontou que a página é administrada por moradores do Distrito Federal.