Blitz de limpeza é realizada no Parque da Cidade

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), em parceria com o Sistema de Limpeza Urbana (SLU) e a Secretaria de Esporte, realizou a limpeza de áreas do Parque da Cidade. A medida aconteceu após o forte temporal registrado em Brasília na semana passada.

No local, foram registradas rajadas de ventos de 70 quilômetros por hora e derrubadas 50 árvores, sem ocorrência de vítimas. Além da retirada das folhagens e galhos do chão, das vias e dos gramados, as equipes estão fazendo o corte dos troncos com motosserra em tamanhos menores para serem transportados para o depósito da Novacap. O trânsito nas vias internas não precisou ser interrompido.

“Acompanhamos de perto a ação do Governo do Distrito Federal, que reuniu vários órgãos nessa força tarefa. As rajadas foram muito fortes, retorcendo árvores saudáveis que não estavam condenadas. Não medimos esforços para garantir a segurança dos usuários”, destacou a secretária interina de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira de Oliveira, que esteve presente no parque, acompanhada do subsecretário de Esporte, Lazer e Espaços Esportivos, Flamarion Vidal Araújo e do administrador do Parque da Cidade, Silvestre Rodrigues da Silva.

“O Parque da Cidade foi uma área muito atingida pela tempestade e a Novacap tem formado uma força tarefa para recuperar todas as áreas atingidas pela chuva da semana passada. Estamos com quase 600 pessoas nas ruas, trabalhando, diariamente, com as remoções, podas e supressões das árvores e galhos caídos em todo o DF. Já atendemos cerca de 2 mil chamados. É um trabalho unificado com os demais órgãos do governo”, destacou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

A intenção é, em breve, plantar mudas das árvores que foram atingidas nos mesmos espaços. “O Parque da Cidade é o pulmão de Brasília, precisa sempre de todo o nosso cuidado e atenção”, completou Silvestre.

Mudanças

O Parque da Cidade também recebeu importantes mudanças nas seis portas de entrada e saídas. Desde o início da semana a reforma, que envolve reparos e construção geral dos blocos de concretos, inclui ainda manutenção e pintura dos portões. Na primeira quinzena do mês, a Novacap demoliu as estruturas e fez vistoria técnica.

“Acompanhamos também a obra de reconstrução dos muros, já que o ambiente estava degradado. A revitalização do Parque da Cidade é uma prioridade da nossa gestão. Estamos investindo para que essa, o quanto antes, seja a realidade dos frequentadores”, destaca a secretária de Esporte e Lazer. A previsão é que tudo esteja finalizado daqui a dois meses, aproximadamente.

As informações são da FolhaPress