Black Friday do Pátio terá roleta da sorte

PUBLICIDADE

A expectativa para a Black Friday este ano está grande. O Pátio Brasil vai participar da campanha, com descontos de até 70% em várias lojas, e trará uma novidade: de 13 a 27 de novembro, os clientes que fizerem compras no shopping poderão ganhar prêmios na hora, com a roleta da sorte.

A partir de R$ 300,00 em compras, basta trocar as notas fiscais pelo aplicativo do Pátio Brasil ou no balcão de autoatendimento para concorrer. E aí é só ir na roleta na Praça Central tentar a sorte. Entre os prêmios, há produtos de lojas do shopping, vale-estacionamento e muitas outras opções.

“A gente sabe que a Black Friday sempre traz ótimas oportunidades, mas nada melhor do que, além de comprar com desconto, ainda levar um presente pra casa, né? Por isso decidimos ampliar a Black Friday do Pátio Brasil. A roleta com certeza será um atrativo a mais para os clientes”, conta Augusto Brandão, superintendente do Pátio Brasil Shopping.

Cada cliente terá o direito de rodar a roleta, que é 100% digital, apenas uma vez durante toda a campanha, pois a participação é limitada a um CPF. Haverá roleta todos os dias, de 13 a 27 de novembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.