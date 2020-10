Bike em Dia para Ceilândia, Sudoeste, Recanto das Emas e Taguatinga

Sudoeste Ciclovia próxima à Avenida das Jaqueiras (entre o Sudoeste e o Cruzeiro Novo) 27/10(terça-feira) 18h às 21h – Realização do projeto Bike em Dia com montagem de tenda e banners educativos. – Exposição de materiais educativos e viaturas. Orientação aos ciclistas, por meio de breves palestras com entrega de material educativo, com foco na orientação aos cuidados essenciais do ciclista no trânsito e na manutenção preventiva da bicicleta.

Ceilândia Norte Ciclovia na altura da EQNM 18/20, próximo ao 8° grupamento da CBMDF 28/10(quarta-feira) 18h às 21h – Realização do projeto Bike em Dia com montagem de tenda e banners educativos. – Exposição de materiais educativos e viaturas. Orientação aos ciclistas, por meio de breves palestras com entrega de material educativo, com foco na orientação aos cuidados essenciais do ciclista no trânsito e na manutenção preventiva da bicicleta.

Recanto das Emas Avenida Recanto das Emas, QR 304, próximo à Administração Regional 29/10(quinta-feira) 10h30 às 11h30 – Blitz educativa alertando os condutores e demais usuários do trânsito sobre o período de chuva e o uso do celular ao volante.