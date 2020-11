Biblioteca pública do Paranoá será reaberta

PUBLICIDADE

A biblioteca pública do Paranoá vai reabrin as portas. Após ficar fechada por um tempo devido a pandemia de Covid-19, o prédio que leva o nome do primeiro diretor de escolas do Paranoá, Jadir Soares dos Reis, vai voltar a funcionar novamente e terá uma grande novidade. Os frequentadores vão poder permanecer no local até as 20 horas.

Serviço:

Funcionamento: Segunda a sexta-feira

Horário: De 8:00 às 20:00.

As informações são do GDF Presente