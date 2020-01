Bens de Agnelo e Filippelli foram bloqueados

PUBLICIDADE 

Na noite desta quinta-feira (23) o ex-governador Agnelo Queiroz (PT) e o ex-vice Tadeu Filippelli (MDB) tiveram bens bloqueados pela Justiça porque eles podem ser condenados em função de desvios nas obras do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha para a Copa do Mundo de 201.

A decisão, da juíza Acácia Regina de Sá, da 7ª Vara da Fazenda Pública, visa o ressarcimento aos cofres públicos.

O caso investigado na Operação Panatenaico, estende o bloqueio à empresa Via Engenharia e seu dono, Fernando Márcio Queiroz, além do empresário Jorge Luiz Salomão e do advogado Luiz Carlos Alcoforado.

A juíza determinou que sejam acionados o Banco Central e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para informar bens pertencentes aos alvos da ação.

Cerca de R$ 19,5 milhões serão bloqueados de Agnelo e R$ 24,7 milhões de Filippelli.

A decisão tem caráter liminar e cabe recurso.

Confira a íntegra da decisão