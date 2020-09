Beneficiários do auxílio emergencial terão gratuidade em restaurantes comunitários

PUBLICIDADE

Na sessão desta quinta-feira (17), os distritais derrubaram o veto total do governador ao projeto de lei que assegura refeições gratuitas aos beneficiários do auxílio emergencial em restaurantes comunitários do Distrito Federal.

Proposta no PL nº 1.098/2020, a medida vai beneficiar famílias inscritas tanto no programa federal quanto no distrital.

A derrubada do veto – com o apoio dos 17 parlamentares presentes na sessão remota – foi comemorada pelo autor da proposta, deputado Delegado Fernando Fernandes (Pros): “Agradeço a sensibilidade de todos. São muitas dificuldades nesse período de pandemia; muitos enfrentam dificuldades até para se alimentar”.

Com informações da CLDF