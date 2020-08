Bem-estar: Spa oferece massagens gratuitas para médicos da linha de frente contra a covid-19

PUBLICIDADE

Com a retomada do setor de beleza e bem-estar, médicos e enfermeiros, que também necessitam de cuidado com o corpo e com a mente, terão atendimento diferenciado em um Spa de Brasília. O trio de sócios Pedro Vasco, Gizelle Monteiro e Girlei Monteiro abriram uma casa do Eliá Spa para atendimento gratuito para médicos. A intenção é aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Enfermeiros também serão contemplados e terão 50% de desconto nas massagens.

“Entendemos que o atual momento não está sendo fácil para ninguém, principalmente profissionais da saúde que lidam com casos graves da covid-19 e as tensões que esse trabalho proporciona” contam os sócios do espaço.

“Compreendemos que não só o corpo cansa com a exaustiva rotina, mas a mente também, fica abalada emocionalmente e psicologicamente, afetando inclusive o desempenho no dia a dia das atividades. Nossa intenção é proporcionar um momento de descontração e auto cuidado por aqueles que têm lutado pela vida de milhares de pessoas”, completam.

Os médicos que tiverem interesse em fazer a massagem gratuita oferecida pelo Spa precisa se cadastrar no site, realizando a inscrição com os seguintes dados:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nome

E-mail

Celular

CRM

Serão oferecidas, até o final do ano, diariamente, 3 massagens de 50 minutos. Para os médicos que não conseguirem agendar disponibilizamos um desconto de 50%, assim como no caso dos enfermeiros. O agendamento deve ser feito em até 48h antes do procedimento.