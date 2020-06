Bee Eyewear inaugura quiosque em Águas Claras

PUBLICIDADE

Por dentro das últimas tendências do mundo da moda, a Bee Eyewear inaugura um novo quiosque em Brasília. A lançamento acontece a partir das 15h do próximo dia 25. Trazendo o conceito Stop and Go, o novo ponto de vendas da marca está localizado no Big Box de Águas Claras (Av. Castanheiras).

As peças são exclusivas e trazem linhas assinadas por influencers e personalidades de Brasília. São óculos confortáveis e que se adaptam a todos os tipos de rostos. Além disso, são vendidos por um valor que cabe no bolso. As peças saem a R$179,90.

Pensando na segurança dos clientes, a marca implementou ainda o sistema de venda rápida e intensificaram todas as medidas de higiene recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As compras também podem ser realizadas pelo WhatsApp da loja, no número (61) 98216-0099.

Inauguração quiosque Bee Eyewear

Data: 25 de junho

Horário: A partir das 15h

Local: Big Box de Águas Claras (Av. Castanheiras, 820)

WhatsApp: (61) 98216-0099

Informações: @beeeyewear