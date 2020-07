Barragem do Paranoá terá novo sistema de alerta

PUBLICIDADE

Os testes do novo sistema sonoro de alerta da Hidrelétrica do Paranoá começam nesta segunda-feira (20). A CEB Geração está trabalhando nos ajustes finais da instalação.

De segunda (20) a sexta (24), novos testes serão realizados pontualmente em cada sirene. A empresa responsável pela instalação realizará um teste geral na próxima quarta-feira (22).

Alimentado por energia solar, o novo sistema é composto por cornetas, possui comunicação via rádio e wi-fi e tecnologias que identificam intrusão, aterramento e para-raio, além de uma estrutura robusta cercada para evitar roubo e vandalismo.

Para quê serve

O sistema sonoro serve para avisar sobre fechamento e abertura de comportas, testes simulados, situações de risco à população, falso alerta, abandono e desmobilização. Pode ser audível em toda a Zona de Autossalvamento (ZAS), num raio de 10 km da hidrelétrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nosso objetivo com a troca do sistema sonoro de alerta da Barragem do Paranoá é preservar vidas”, resume o diretor-geral da CEB, Eduardo Roriz. “Mesmo com a situação da pandemia de Covid-19 que estamos enfrentando, a CEB Geração não mediu esforços para entregar à população um novo sistema mais eficaz e seguro.”

Com informações da Agência Brasília