Barragem do Paranoá terá comportas abertas

Após a crise hídrica que atingiu o Distrito Federal em 2018, 2020 já é o segundo ano que os níveis dos reservatórios da capital estão mais altos. As chuvas abundantes fizeram com que a CEB Geração tenha que abrir as comportas da barragem do Paranoá para controlar o volume de água represado, seguindo os protocolos de segurança.

“Os meses de janeiro e fevereiro são os mais chuvosos no Distrito Federal. Com o aumento do volume de água, a equipe técnica sinalizou a necessidade iminente de abertura das comportas do vertedouro da barragem”, explica o diretor-geral da CEB Geração, Eduardo Roriz. “Essa ação é necessária para que os níveis permaneçam dentro de patamares confortáveis e em conformidade com as normas técnicas”, completa ele.

O monitoramento do nível do lago é uma atribuição da CEB Geração, tendo chegado ontem à cota 1000,36 metros. Nesta sexta-feira (7), às 9h, a cota alcançou a marca de 1000,42. Com a previsão de precipitação de cerca de 35 milímetros para sábado e domingo, o que corresponde a um aumento de 12cm/dia na cota do lago, a equipe sinalizou o possível alcance de 1000,60 metros para a tarde deste sábado (8) – sendo necessária a abertura de comporta, conforme procedimento operacional de controle vazão.

Deste modo, nesta manhã (7), a CEB notificou a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e demais órgãos competentes para mobilização na execução do procedimento, com a necessidade de sobrevoo de helicóptero, antes da abertura das comportas, nas áreas à jusante da barragem e aviso in loco nas comunidades.

“O alerta tem a finalidade de avisar a população para que fique atenta às mudanças repentinas no volume do Rio Paranoá”, informa a diretora técnica, Priscila Paris. “Essa é uma medida de segurança para preservar vidas. Pedimos para que se evite circular às margens do rio Paranoá, o que inclui a prática de pesca e banho no local”, reforça ela.

Com informações da Agência Brasília