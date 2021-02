Bares e restaurantes voltam ao horário normal, com mais exigências

PUBLICIDADE

Com o Decreto nº 41.764, a ser publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (4), bares e restaurantes estão autorizados a funcionar após as 23h no Distrito Federal. A medida começa a valer na mesma data em Brasília e nas demais as cidades.

Em 1º de dezembro, o Governo do DF havia determinado que tais estabelecimentos deveriam encerrar as atividades mais cedo, com o objetivo de conter o avanço das infecções por coronavírus.

Apesar da ampliação no período de funcionamento, o texto do decreto reforça e amplia os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19.

Mais exigências

A partir de agora, além de outras regras que estão em vigor, como o distanciamento entre pessoas e a higienização de cadeiras e mesas, os estabelecimentos terão de instalar pias de fácil acesso aos frequentadores, com a oferta de sabonete líquido, papel toalha e lixeira sem acionamento manual. No decorrer do balcão de serviço, deverá ser oferecido álcool em gel 70% aos clientes.

O novo decreto também amplia os dias de funcionamento do Jardim Zoológico. O local passa a funcionar de terça a domingo, das 9h às 17h, além de feriados. Anteriormente, só abria as portas a partir de quinta-feira. Porém, a limitação de público permanece. Continua limitado a 1,5 mil, o total de ingressos a serem vendidos por dia.