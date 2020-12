Bares e Restaurantes terão isenção de taxa de uso até dezembro de 2021

PUBLICIDADE

Na última semana o Governo do Distrito Federal (GDF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o decreto que prorroga o pagamento da taxa de uso de áreas públicas por bares, restaurantes, trailers, quiosques e similares para 2021.

Os estabelecimentos que estiverem com o registro atualizado, de acordo com o decreto, poderão pagar o TFE a partir deste período.

O pagamento da TFE e do preço público diferido poderá se dar de forma parcelada, a partir de dezembro de 2021, a critério da Administração. Os valores já recolhidos a título da TFE e do preço público de que trata este.

