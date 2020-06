Bares e restaurantes poderão reabrir em 25 de junho

PUBLICIDADE

Na tarde desta segunda-feira (15), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, recebeu pessoalmente os presidentes da Abrasel DF, Beto Pinheiro, e do Sindhobar DF, Jael Antônio da Silva, no Palácio do Buriti, para tratar da reabertura de bares e restaurantes na capital.

Durante a reunião, Ibaneis solicitou que os representantes das duas entidades providenciassem um protocolo de reabertura a ser encaminhado para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Mobilidade Urbana e para a Codeplan.

A ideia é que o estudo seja finalizado até a próxima sexta-feira (19) e, se aprovado, os testes de coronavírus poderão ser realizados nos funcionários do setor já no fim de semana. Segundo Beto Pinheiro, caso todo o procedimento seja cumprido, Ibaneis teria garantido que restaurantes e bares poderão abrir as portas já no dia 25 de junho. Caso ocorra atraso, a previsão é de que a reabertura fique para a próxima semana, já no 1º de julho.