Bares e restaurantes apresentam estudo para reabertura no DF

Nesta segunda-feira (1º) representantes de bares e restaurantes da capital se reuniram com o Governo do Distrito Federal (GDF) para apresentar um estudo a partir de indicadores e comparativos para possibilitar a reabertura do segmento na capital.

“Nós temos uma baixa letalidade entre as cidades que a gente pesquisou. Além disso, o DF é um dos que mais realiza testes de covid-19”, disse o diretor da rede Mobile Hotéis, Rafael Menna. Entre as cidades citadas no estudo estão Uberlândia, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Aracajú.

Segundo ele, alguns países da Europa as operações estão funcionando respeitando todas as políticas de isolamento, distanciamento entre as mesas, limitação da ocupação nos restaurantes, entre outras medidas. A ideia é continuar seguindo essas orientações.

“O que nos preocupa é que tivemos mais de 10 mil demissões em restaurantes em bares no DF. E, pelo menos, 363 estabelecimentos não conseguirão reabrir. Esse número está cada dia maior”, afirma Rafael. Para ele, as expectativas para a reunião com o GDF são boas. “Acho que podemos, sim, ter uma resposta positiva. Não só a partir desse estudo, porque ele é só mais um elemento que tentamos mostrar para o GDF. A gente precisa de uma data”, completa.