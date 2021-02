Bandidos com colete da PF fazem família refém no Lago Sul

PUBLICIDADE

Por volta de 10h30 desta sexta-feira (5), três homens armados e usando coletes com a logo da Polícia Federal, renderem dois homens que estavam na frente de uma residência na QL 6 do Lago Sul.

Ainda de acordo com a PMDF, dentro da residência, as vítimas foram amarradas enquanto o grupo levava objetos da casa. A informação é de que o grupo fugiu do local em um carro prata.