Banda formada por policiais civis do DF promove live solidária

Vai acontecer, no próximo dia 4 de fevereiro, às 21h, uma live no canal do YouTube da P40 para arrecadar dinheiro ao João Guilherme, portador de AME que precisa comprar um remédio com custo superior a R$ 10 milhões.

A live beneficente será comandada pela banda P40, formada por Delegados de Polícia, que tem no seu repertório sucessos do pop rock nacional e internacional além de outras canções levadas para o estilo da banda. Além da P40, polícias civis que também são músicos e o garoto Miguel de 9 anos, filho de um Agente de Polícia, participarão do evento.