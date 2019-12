Bancos de leite humano do DF estão precisando de doação

PUBLICIDADE 

O leite humano é o melhor alimento para qualquer criança. Porém, os bancos de leite do Distrito Federal estão precisando com urgência da ajuda das mães que estejam amamentando para reabastecer os estoques de leite.

Esse leite é fundamental para salvar a vida de bebês internados na UTI. Nesta época do ano, as doações de leite materno caem bastante em razão do período de férias.

Para as crianças que estão internadas, o leite é de extrema importância para a recuperação.

Como Doar

Toda mulher que esteja amamentando é uma potencial doadora de leite materno, independentemente da idade do filho em amamentação. Algumas mães têm dúvidas sobre como é feita a doação e a coleta do leite materno, mas o procedimento é bem simples.

A doação deve ser feita em pote de vidro com tampa plástica e, em seguida, conservada no congelador. Para doar ou tirar dúvidas é só ligar no número 160, opção 4. Outra possibilidade é acessar o site Amamenta Brasília, onde é possível fazer o cadastro como doadora, obter informações e saber mais sobre o assunto.

São 14 bancos de leite humano, sendo um deles pertencentes ao Hospital Regional de Santa Maria, administrado pelo Iges/DF, além de cinco postos de coleta, dois deles comandados pela pasta.