Bancos de Leite: aumentam doações em junho

O mês de junho foi bom para os Bancos de Leite Humano (BLHs) do Distrito Federal que fecharam o período com 318,3 litros a mais do que foi arrecadado em maio, mês em que foram compartilhados 1.917,1 litros.

Mirian Santos, coordenadora das Políticas de Aleitamento Materno da Secretaria de Saúde, explicou a importância do aumento nas doações. “A gente começou 2020 com um déficit de 30% e logo depois veio a pandemia”, comentou.

Além do aumento nas doações de leite materno, os BLHs também registraram 555 novas doadoras. “Um pote de leite alimenta até 10 crianças”, lembra Miriam, agradecendo aos funcionários, ao corpo de bombeiros – que é responsável pela coleta – e, principalmente, às doadoras.

O mês de julho também trouxe uma nova fase da campanha permanente de arrecadação de potes de vidro para o armazenamento do leite. Pontos de coleta serão instalados nos hospitais da rede de saúde que possuam maternidade para que a população possa fazer sua doação.

Apenas potes de vidro com a tampa plástica poderão ser utilizados: para ser pasteurizado, o leite precisa ser aquecido a 62,5º por 30 minutos. Os recipientes plásticos não suportam este aquecimento. Recomenda-se também o pote de café solúvel, ou algum no mesmo modelo, para melhor condição de coleta e armazenamento do leite, devido a sua boca mais larga.

Potes com o fechamento a vácuo, como os de azeitona ou extrato de tomate, também não poderão ser utilizados. O motivo: além do fechamento inadequado, a tampa de metal pode contaminar o leite.

As informações são da Agência Brasília