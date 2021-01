Banco de Brasília convoca quinta turma de concurso

PUBLICIDADE

Realizado em 2019 e com mais de 92 mil inscrições, o concurso de escriturário do Banco de Brasília (BRB) é a porta de entrada para a carreira bancária e de analista de TI. Agora a instituição vai convocar a quinta turma de aprovados na prova.

A convocação será publica no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no dia 18 deste mês. Serão chamados 25 escriturários e 12 analistas de TI. Com os 207 convocados nas outras quatro turmas, o BRB já tem 244 novos empregados entre o ano passado e o início de 2021.

“Estamos trabalhando para o fortalecimento e expansão dos negócios do banco, por isso, decidimos convocar a quinta turma aprovada em concurso”, explica o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “Consideramos fundamental trazer mais profissionais que, somados ao nosso time atual, vão atuar para que o banco seja, cada vez mais, um banco completo, digital, ágil e inovador.”

O salário para o cargo de escriturário é de R$ 3.392, com carga horária de 30 horas semanais. Para o cargo de analista de TI, a remuneração mensal é de R$ 8.142.

Todos os 37 convocados da quinta turma serão submetidos aos exames previstos em edital, sob responsabilidade do BRB. Eles deverão apresentar a documentação solicitada em prazo estipulado.

Cumpridas as fases de avaliação médica e de entrega de documentos, os aprovados passam por processo de integração e contratação virtual, em função da pandemia da Covid-19, respeitando todos os protocolos de saúde.

Com informações da Agência Brasília