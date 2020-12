Banco de Alimentos recebe 850 quilos de carne suína

PUBLICIDADE

O espírito natalino chegou às Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF). Nesta quinta (10), três entidades agropecuárias do DF – Associação de Criadores de Suínos (DFSuin), Sindicato dos Suinocultores do DF (Sindisuínos) e Suínoaves Alimentos – doaram 850 kg de carne suína, distribuídas a 17 instituições sociais cadastradas no Banco de Alimentos da Ceasa-DF.

Segundo as organizações de produtores rurais, a escolha pelo Banco de Alimentos da Ceasa-DF se deu pela credibilidade e transparência *do trabalho realizado junto às entidades de assistência social, assim como o combate ao desperdício de alimentos que é realizado dentro das centrais.

O gesto dos empresários foi muito comemorado pelo presidente da Ceasa-DF, Sebastião Márcio. “Ter consciência do seu papel social é o ápice de uma gestão, e as três entidades ajudaram a proporcionar um natal farto e mais alegre para muitas pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade alimentar e social. Só tenho a agradecer por essa doação tão importante”, ressalta.

“Queremos fazer a nossa parte, diante desse cenário que é desafiador para todos os brasileiros, e esperamos que esse pequeno gesto sirva de exemplo para outros produtores rurais e empresários que podem ajudar os mais necessitados”, destaca o presidente da DFSuin, Josemar Medeiros.

Uma das instituições beneficiadas com a carne foi o Lar de São José, que funciona há 32 anos em Ceilândia Norte como um local de acolhimento para atender 70 crianças e adolescentes sob medida protetiva. A entidade, conveniada da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), recebeu 46,1 quilos do produto.

“Esse alimento veio em um bom momento, inclusive estamos fazendo uma campanha para que possamos fazer a ceia natalina das crianças. Por conta da pandemia, nossas doações caíram consideravelmente. Temos tido dificuldade de comprar alguns itens, por isso essa ação é tão importante”, comemora a coordenadora do Lar de São José, Lúnia Lopes.

