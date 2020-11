Balanço consolida recuperação da CEB

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2020 após reunião de seu conselho de administração nesta sexta-feira (13). O balanço indica que a companhia controladora registrou, nos meses de julho, agosto e setembro, um lucro líquido de R$ 99,4 milhões. O resultado demonstra uma recuperação em relação ao segundo trimestre deste ano, que coincidiu com a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, quando foi registrado um prejuízo de R$ 53,8 milhões.

Levando-se em conta os nove primeiros meses de 2020, o lucro líquido da companhia chegou a R$ 35,2 milhões. Segundo a CEB, o desempenho é substancialmente decorrente dos resultados das empresas de geração, investidas da controladora.

As empresas do segmento de geração apresentaram, em 2020, resultados na ordem de R$ 64,7 milhões, o que equivale 14% a mais do que o apurado no mesmo período do ano anterior. Destaca-se nesse grupo o resultado de equivalência patrimonial da Corumbá Concessões S.A., que em 2019 apresentou resultado de R$ 7oo mil e, em 2020, saltou para R$ 19,1 milhões, um aumento de 2.628%.

No segmento de distribuição, a CEB Distribuição S.A. apresentou um prejuízo total de R$ 21,2 milhões no acumulado de 2020 – no mesmo período de 2019, houve lucro de R$ 13,5 milhões. As perdas de energia elétrica e a redução no consumo nas classes comercial e industrial em decorrência da pandemia, bem como a impossibilidade de renegociar as sobras não consumidas de energia impactaram de forma significativa no resultado negativo da distribuidora.

