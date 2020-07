Avó de Michelle Bolsonaro é transferida para HRSM com suspeita de covid-19

PUBLICIDADE

A avó da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi transferida, na tarde desta quarta-feira (1º) para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Conforme revelado pelo Jornal de Brasília, Maria Aparecida Firmo Ferreira, 80 anos, foi internada no Hospital Regional de Ceilândia com suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Ela foi internada na manhã de hoje após passar mal nas ruas do Sol Nascente. Segundo informações confirmadas ao JBr, Maria Aparecida saiu do HRC intubada e foi levada, com sinais vitais estáveis, para o HRSM.

A avó da primeira-dama tem histórico de dispneia, mas não apresentou diarreia, febre ou congestão nasal, alguns dos sintomas apresentados em quadros de covid-19.