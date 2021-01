Avião que trará Coronavac ao DF decola de São Paulo

PUBLICIDADE

O avião da Força Aérea Brasileira que trará as primeiras doses da Coronavac ao Distrito Federal decolou 12h55 desta segunda-feira (18) do centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, São Paulo. A chegada do C-130 FAB à capital do país está prevista para 14h50.

Logo em seguida, às 15h, a Secretaria de Saúde fará uma entrevista coletiva. A expectativa é de que o secretário Osnei Okumoto revele quando, de fato, a vacinação começará no DF. Até segunda ordem, a imunização começa na próxima quarta (20). Porém, o ministro a Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou o início em todo o país a partir de 17h desta segunda (18). Portanto, agora, a SES-DF poderá alterar a data ou não.

O DF receberá 106.160 doses da Coronavac, vacina contra a covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac Biotech. O imunizante deve ser utilizado para a primeira fase da vacinação no DF. Nesta etapa, serão vacinadas:

Trabalhadores da saúde;

Idosos com mais de 75 anos;

Pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos, por exemplo).

