Aves silvestres criadas irregularmente em Planaltina são resgatadas pela PMDF

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

Os policiais militares do Grupo de Operações no Cerrado (GOC) resgataram, por volta das 11h deste sábado (02), quatro aves silvestres em uma casa na CR 79 do Vale do Amanhecer, na região administrativa de Planaltina, .

As aves, dois papagaios verdadeiros e dois canários da terra, eram mantidos em gaiolas localizadas na varanda da residência, até que que os policiais passaram pelo local.

Os pássaros foram recolhidos. Como o proprietário não apresentou a documentação do órgão competente para criá-las, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime ambiental. Os animais foram encaminhados para a sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e posteriormente serão conduzidas para o Cetas / IBAMA.