Avança a nova sede do batalhão da PM em Planaltina

Anunciada pelo deputado distrital Claudio Abrantes (PDT), no último dia 24 de julho, em visita ao 14º Batalhão da Polícia Militar, em Planaltina, construção da nova sede da unidade deu um importante salto nesta terça-feira (25/8). Foi publicado no Diário Oficial do DF o aviso de licitação para as obras.

“Esta é mais uma conquista da população, pois o reforço da segurança passa pela modernização das instalações, com condições dignas de acomodação aos combatentes”, comentou Claudio Abrantes. “Em nome de cada um dos nossos soldados e oficiais, bem como de toda a comunidade, agradeço ao governador Ibaneis Rocha por mais essa excelente notícia para a cidade”, disse.

A modernização do batalhão foi um pedido feito por Claudio Abrantes ao Ibaneis, durante breve visita do governador ao local.

Uma vez concluída, a nova sede vai permitir, por exemplo, a implementação de novas tecnologias, com sistemas de coibição da criminalidade e de agilização nos atendimentos. De acordo com o DODF, o valor da licitação é de R$ 6,5 milhões. O novo prédio terá quase 2 mil metros quadrados de área construída.

Em fevereiro deste ano, Planaltina recebeu o reforço de 50 novos policiais, o que significa um aumento histórico do efetivo.