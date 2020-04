Auxílio: JBr arrecada 5 toneladas de alimentos

PUBLICIDADE 

A ação social JBr do Bem, do Jornal de Brasília, arrecadou mais de 5 toneladas de alimentos, 300 frascos de álcool em gel e 300 máscaras para doar a quem precisa durante o período de isolamento. As doações foram feitas por pessoas e empresas no dia do aniversário da cidade, durante a exibição de uma live feita pelo JBr com programação especial para celebrar os 60 anos da Brasília.

Miguel Alves, editor executivo da versão online do Jornal de Brasília, disse que foram mais de 500 cestas básicas doadas, 100 máscaras reutilizáveis de tecido e 200 máscaras descartáveis. As doações serão recolhidas até amanhã e devem ser entregues na segunda-feira para comunidades carentes do Distrito Federal.

“A ideia é que os alimentos cheguem a quem realmente precisa, por isso, estamos articulando direto com as pessoas que têm fome”, afirmou Miguel.

As empresas Atacadão Dia a Dia e Império Diamond Gama doaram 100 cestas básicas cada. Famílias de comunidades do Sol Nascente, Itapoã e Valparaíso deverão ser algumas das beneficiadas.

Programação.

O editor executivo ainda agradeceu ao cantor sertanejo Leon Correia, que se apresentou durante a live e conseguiu arrecadar grandes doações. Além de Leon, a live feita pelo Jornal de Brasília em homenagem ao aniversário da cidade também contou com entrevistas com o governador Ibaneis Rocha; com o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Rafael Prudente; com o secretário de Saúde, Francisco Araújo; e com a primeira-dama e secretária do Desenvolvimento Social, Mayara Noronha.