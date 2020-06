Auxílio de R$ 1.200 para motoristas de transporte escolar e turístico

PUBLICIDADE

Ja na noite desta terça-feira (9), o governador Ibaneis Rocha anunciou que o Governo do Distrito Federal (GDF) oferecerá um auxílio emergencial de R$ 1.200,00 para motoristas de transporte escolar e de turistas do DF. Para tal um investimento de R$ 6 milhões será feito. A medida deve atender a cerca de 1.700 permissionários que, segundo a categoria, estão aptos a receber a quantia. O GDF irá encaminhar o projeto na manhã desta quarta (10) para aprovação da Câmara Legislativa do DF.

A condução do cadastro dos permissionários e concessionários e a liberação dos recursos será feita pelo BRB. A medida foi anunciada após um dia de reuniões entre representantes de sindicatos, associações e cooperativas da categoria com o governador Ibaneis Rocha, com o vice-governador, Paco Britto, e com o secretário de Atendimento à Comunidade, Severino Cajazeiras.

Três representantes da categoria estiveram presentes na cerimônia e se emocionaram muito com o anúncio da concessão do auxílio emergencial. Após o ato, eles se dirigiram à Praça do Buriti, onde centenas de motoristas estavam concentrados desde o início da manhã desta quarta (9) aguardando o desfecho das reuniões, e o anúncio do benefício também gerou festa.

“Nós sabemos da dificuldade financeira pela qual passa o Distrito Federal. Isso aqui é um trabalho conjunto que vai gerar a possibilidade da gente cuidar dessas pessoas. Tenho certeza, com o apoio de todos, a gente vai conseguir ao menos minimizar a dificuldade que vocês estão passando”, afirmou Ibaneis aos representantes da categoria.

“Hoje o senhor está honrando o seu compromisso de governar para os mais pobres”, enalteceu Mazon Simões, presidente do Sindicato dos Transportes Escolares do Distrito Federal. “Quero agradecer de coração porque desde o primeiro momento que nós viemos pedir socorro aos senhores, nós fomos bem recebidos e podemos testemunhar o quanto a sua equipe é competente e honrada. Não temos palavras para agradecer”.

O presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Rafael Prudente, destacou o trabalho realizado pelo Executivo na condução das conversas e negociações e o momento de união em torno das dificuldades geradas pela pandemia. “Nós estamos juntos, governo e Câmara Legislativa, no mesmo barco chamado DF, e temos que, juntos, defender essas pessoas. Encaminhando esse projeto até amanhã de manhã, nós votaremos amanhã mesmo, em primeiro e segundo turno”, ressaltou o parlamentar.

O deputado distrital Valdelino Barcelos também agradeceu o GDF pela concessão do benefício aos motoristas de transporte escolar e de turistas: “Isso veio na hora certa. Nós temos outros transportes que a gente tem que controlar, mas a situação de vocês é a pior de todas”.

Com informações da Agência Brasília

