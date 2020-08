Autorizadas provas e eventos agropecuários na Granja do Torto

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha autorizou, nesta terça-feira (25), a realização de provas e eventos agropecuários na Granja do Torto. As ações se darão de forma virtual, sem presença de público em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão saiu no Diário Oficial (DODF).

O uso e manejo de animais expostos por equipes técnicas será permitido. Para a realização das provas, deverão ser tomadas medidas de segurança e prevenção à covid-19.

O DF Legal ficará responsável pela fiscalização, bem como a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri). Em caso de descumprimento das medidas, o infrator estará sujeito à incidência de crime de infração de medida sanitária perventiva.