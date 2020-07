Autorizadas obras em área indígena

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) está autorizada a iniciar as obras de saneamento para as residências provisórias das famílias de Kariri-Xocó e Tuxá, no Setor Noroeste. Na publicação do Diário Oficial do DF (DODF) de ontem, a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) obteve sinal verde para contratar a estatal de águas e esgoto para o serviço. A medida é inerente à Terracap, responsável por disponibilizar casas e toda a infraestrutura às tribos como compensação pelas obras de infraestrutura.

A construção da W9, ou Avenida dos Ipês, que ligará o Setor de Transporte Norte (STN) e a DF-040, a Epia, tomou das famílias um pedaço da terra historicamente pertencente aos povos. Como compensação, já houve a nova demarcação da reserva, de 14 hectares, e obras em benefício das tribos. Pelo acordo, a Terracap tem um ano, a contar de junho, para disponibilizar outras 16 residências, sete ocas pequenas, um espaço cultural, um terreiro e uma casa de produção de farinha.

No último mês, as obras foram iniciadas graças à entrega das primeiras oito casas às famílias originárias. De acordo com a Caesb, ainda não há previsão para início das obras da rede de água e esgoto. Cerca de R$ 60 mil serão investidos nas moradias provisórias. As casas consistem em imóveis de alvenaria divididos em partes iguais entre quatro núcleos familiares, cada um com uma cozinha, um vão – que faz de sala e quarto – e um banheiro.

Das famílias Tuxás, quatro já se mudaram, mas outras oito permanecem à espera dos imóveis. As construções já são equipadas com água encanada e luz elétrica, além de contarem com sistema de esgoto.

