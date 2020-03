Autoridades prendem dupla que arrombava lojas em área comercial da Asa Norte

PUBLICIDADE 

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (23), após roubar estabelecimentos fechados nas comerciais da 408 e 409 norte. Os dois faziam parte de uma organização criminosa que atuava a algum tempo no DF.

Os detidos, um de 21 anos e outro de 19, arrombaram um bar e uma loja que vende cortinas e persianas. Antes tentaram arrombar uma lanchonete e outro bar na região.

De acordo com o terceiro-sargento Adilson Nóbrega, os bandidos mantinham um carro de apoio para facilitar a ação. “Eles estacionaram o carro na área residencial da 408”, explica. “Os objetos furtados eram guardados no veículo enquanto eles cometiam outros furtos”, explicou. A dupla agia com um comparsa que conseguiu escapar após abordagem policial.

Ainda segundo as autoridades, os moradores da região viram o momento que um dos bandidos saía do bar furtado com objetos na mão e avisou a PMDF que conseguiu detê-los na 407 norte.

A organização criminosa é considerada pelos policiais como a maior e principal que agia na área. Com os homens, os policiais apreenderam várias ferramentas usadas para invadir os estabelecimentos comerciais.

Os objetos recuperados e a dupla de presos foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia onde foram contatadas diversas passagens pelo crime de furto em comércio.

Com informações da PMDF