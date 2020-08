Autor de triplo homicídio no Paranoá é preso em Curitiba

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com o apoio da Polícia Civil do Paraná, prendeu um homem acusado de praticar triplo homicídio no Paranoá em novembro de 2016. Segundo a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), José Carlos de Sousa, vulgo Zé Galinha, é autor de um dos crimes mais bárbaros de que se tem registros na região.

À época, José Carlos adentrou um bar, armado, procurando por um homem identificado como Wesley Vitorino, 24 anos. Este homem correu para o banheiro do estabelecimento, enquanto o dono tentava impedir Zé Galinha de cometer o crime.

O dono do bar era Clenio Carlos de Almeida, 36, conhecido como Goiano. Quando Clenio tentou parar Zé Galinha, o acusado atirou nele. A enteada dele, identificada como Joyce, 16 anos, também foi atingida. Ambos não resistiram e morreram no local. Joyce estava grávida de 9 meses.

Após atingir as duas primeiras vítimas, Zé Galinha foi até o banheiro do bar, onde Wesley estava escondido, e executou o jovem. Em seguida, Zé fugiu em uma motocicleta.

Desde então, o acusado estava foragido. Até que, nesta quinta (6), a 6ª DP o prendeu em Curitiba-PR. Agora, policiais civis do DF vão até a capital paranaense para trazer Zé Galinha à capital federal, para que ele fique à disposição da Justiça.