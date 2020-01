Aumento das passagens é publicado no Diário Oficial

PUBLICIDADE 

O aumento do preço das passagens de ônibus e metrô do DF, que pegou os usuários de surpresa na última quinta-feira (9), foi publicado no Diário Oficial (DODF) nesta sexta (10). Os novos valores começam a ser cobrados já na segunda (13).

A publicação confirma o aumento de 10% em todas as modalidades de transporte local: as passagens que custavam R$ 2,50 passam a custar R$ 2,75; as de R$ 3,50 sobem para R$ 3,85; e as de R$ 5, serão R$ 5,50 a partir de segunda-feira (13).

Os vale-transporte adquiridos até esta sexta-feira (10), que é quando o decreto entra em vigor, terão validade de 30 dias. Isto é, quem recarregou cartões com passagem a R$ 5, por exemplo, pagará R$ 5 com os cartões recarregados pelos próximos 30 dias.

O aumento da tarifa é decorrente da inflação, segundo a Secretaria de Mobilidade. O valor que a população deverá pagar equivale a 10%, e o resto da tarifa de 16,19% a secretaria absorve no custo da chamada tarifa técnica. “Infelizmente o reajuste é colocado no contrato para você utilizar toda a parte de acréscimo de preços (pneu, combustível) que tenha ao longo do tempo. Desde 2017 que esse reflexo desses aumentos não foram passados para a tarifa do usuário”, explicou o secretário de Mobilidade, Valter Casimiro.