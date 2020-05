Aumentam roubos em residências

PUBLICIDADE 

Os roubos a residências registrados em abril representam um terço do total dos casos em 2020 com mesma tipificação no Distrito Federal. De acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF), as 59 ocorrências apontam um aumento de cerca de 44% em comparação ao mês de março, quando 41 roubos ocorreram – o dado do terceiro mês já mostrava crescimento do crime em 32% em relação a fevereiro.

A região mais afetada pela prática dos roubos residenciais foi Taguatinga, com um aumento de cerca de 166,6% dos casos. Em março foram registrados três crimes da tipificação, enquanto em abril o número passou para oito ocorrências. Pouco menos que a região e em segundo lugar estão Planaltina e Sobradinho, com quatro casos a mais que o mês anterior. Em terceiro, estão Recanto das Emas e Riacho Fundo II, com três a mais.

Em compensação, os roubos comerciais caíram em 50%. Em roubos e furtos a transeuntes, a redução foi de cerca de 36% e 48,6%, respectivamente. De acordo com Major Michello Bueno, da Polícia Militar do DF, as estatísticas têm relação direta com as medidas de quarentena e a pandemia do novo coronavírus. “O criminoso busca oportunidade. Então houve uma migração de alguns crimes. Como há menos pessoas nas ruas, farão os crimes que compensarão para eles”, afirma.

Segundo o policial militar, a produtividade da corporação tem aumentado durante o período de isolamento social e recomendações contra aglomerações. “Ficou mais fácil prender, identificar, acompanhar e perseguir o criminoso. Crescemos nossa produtividade. Estamos apreendendo seis armas por dia, em média, sendo que antigamente eram quatro. Mesmo eles cometendo roubos a residência, a PMDF conseguiu baixar grande parte dos crimes deste período”, analisa.

Os dados da Polícia Militar mostram que, entre janeiro e o início de maio, em um comparativo de 2020 com 2019, os números deste ano são superiores. Foram 535 armas apreendidas contra 490; 4.356 pessoas presas ou apreendidas contra 4.146; 1.063 veículos roubados recuperados contra 982; e 1.421 celulares resgatados contra 1109.

Apesar dos roubos e furtos contra estabelecimentos comerciais diminuírem no DF, as quadras 511 e 512 da W3 Sul evidenciaram o contrário. Conforme reportou o Jornal de Brasília na última terça-feira (5), ao longo de três semanas foram três ocorrências de arrombamento a diferentes lojas localizadas em frente à avenida. A recorrência dos casos foi apresentada pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF, José Carlos Magalhães Pinto.

Como se prevenir

A PMDF sugere às pessoas que têm passado mais tempo dentro de casa alguns cuidados que podem minimizar as chances de serem vítimas de roubo.

“O criminoso busca facilidade. Ele observa a rotina, a hora que o morador sai de casa, a hora que entra”, explica o Major Michello Bueno, assessor de imprensa da PMDF.

“O ideal é que ao sair e chegar em casa fique atento à presença de pessoas estranhas à vizinhança, carros suspeitos. Recomenda-se não entrar ou sair de casa e chamar imediatamente a PM.”

O policial explica também que a PMDF tem o programa Rede de Vizinhos Protegidos. “ É um programa que dá muito certo no Lago Norte. Os moradores são incentivados a conhecerem seus vizinhos e suas rotinas, assim eles podem identificar qualquer movimentação estranha e avisar à PM”, finaliza.