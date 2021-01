‘Aulões’ ao vivo são oferecidos na reta final do Enem

PUBLICIDADE

Os estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal vão ter mais uma oportunidade de ser preparar para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isso porque a Secretaria de Educação do Distrito Federal marcou uma série de “aulões” que vai auxiliar os alunos durante a reta final dos estudos.

A aulas acontecem desde 17 de dezembro e vão até o próximo dia 23. Vale lembrar que o exame nacional está maracado para acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro.

A Maratona Enem trata-se de aulas transmitidas em tempo real, via internet, reunindo professores e estudantes da rede pública de ensino com o objetivo de reforçar o aprendizado dos temas que cairão nas provas do Enem.

Profissionais de educação e estudantes vão continuar maratonando o conteúdo de ensino durante todo o período do exame, que se estende por quase todo o mês de janeiro. Entre os últimos dias 4 e 8, a rede pública ainda participou da Semana #PreparaEnemDF, com aulões ao vivo no canal da pasta, o Educa DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a última semana, os conteúdos de revisão apresentados por professores da própria rede foram divididos por áreas de conhecimento, além de uma aula sobre o Uso da Inteligência Emocional para a Realização do Enem. Até esta segunda-feira (11), foram quase 5 mil visualizações das aulas no YouTube.

Na Maratona Enem, a SEEDF ainda conta com o apoio de professores de outros estados do Brasil. São quatro horas de aulas, sempre com início às 14h e término às 18h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diretora de Ensino Médio da Secretaria de Educação, Érika Botelho lembra que, durante os aulões, os estudantes recebem dicas, informações e curiosidades sobre cada área e ainda tiram dúvidas ao vivo.

“A participação dos estudantes nos aulões – as lives do #PreparaEnemDF – é de extrema importância para o desenvolvimento dos conhecimentos necessários ao bom desempenho durante o exame nacional. Por meio da interação, em tempo real via chat, com os professores e a equipe da Diretoria de Ensino Médio, os estudantes poderão realizar questionamentos e sanar dúvidas que, além deles, outros também podem estar enfrentando”, observa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ensino democrático

O professor de Sociologia Bruno Borges, mediador dos aulões da Semana #PreparaEnemDF, diz que o projeto democratiza a formação dos estudantes. “O projeto conta com uma equipe de peso, com larga experiência na preparação do Exame Nacional do Ensino Médio. As lives permitem que mais estudantes tenham acesso [ao conteúdo] e que todos possam fazer a revisão no seu tempo. São aulas focadas naquilo que importa na reta final, os conteúdos mais recorrentes e mais frequentes no Enem. Aulas interdisciplinares com dois ou três professores atuando simultaneamente na resolução de questões”, sublinha.

A primeira live da Semana #PreparaEnemDF foi apresentada pelos professores Bruno Borges e Silvio Miranda, para tratar de estratégias de prova. A ideia era deixar claro para os estudantes que cada prova e área tem o seu peso, e que a organização do estudo e do tempo destinado às avaliações é fruto de uma boa estratégia de prova formulada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

O professor de Geografia Leonardo Castro participou do aulão sobre Ciências Humanas no dia 5 de janeiro. “Faz toda a diferença para estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade, especialmente os que foram impactados pela pandemia. Participar deste tipo de iniciativa gera confiança nos estudantes e reduz a ansiedade durante as provas”, avalia.

Prepara Enem 2021

Além de ter criado criou o projeto #PreparaEnemDF para facilitar a vida dos estudantes, a Secretaria de Educação lançou uma página exclusiva no próprio site. Por meio dela, toda a comunidade da educação pode acessar um material reunido nas seguintes seções: Repositório de Vídeos, Aulões, Provas com Gabarito, Cartilha de Redação, Material de Apoio e Perguntas Frequentes, onde estudantes podem conseguir respostas para questões diversas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O projeto #PreparaEnemDF busca oferecer aos estudantes do Ensino Médio da rede pública mais uma ferramenta de apoio ao Enem. Para o Enem 2021, a preparação será ainda mais intensa, com repositório de vídeos, podcast e muito mais. Lembrando que todos, incluindo os estudantes que já se formaram no Ensino Médio, vão poder continuar conectados e se preparando com o #PreparaEnemDF”, destaca a diretora Érika Botelho.

As informações são da Agência Brasília